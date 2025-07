Pagamenti in agenzia:le novità di Expedia Taap

Arrivano nuovi strumenti per il Programma Speciale per Agenzie di Expedia. Taap ha infatti annunciato una serie di aggiornamenti con l’obiettivo di fornire ai dettaglianti nuove opportunità di guadagno.

Tra le novità, come si legge in una nota di Expedia, figurano “l’ottimizzazione dei pagamenti dilazionati, la nuova modalità di pagamento con bonifico bancario e la diffusione a livello mondiale del tool per l’inserimento del costo del servizio d’agenzia”. La combinazione di queste funzionalità, prosegue il comunicato, “offre agli agenti di viaggio un maggior controllo sulla gestione delle prenotazioni, sui pagamenti e sul valore offerto ai clienti: aspetti essenziali per la crescita stabile e lineare della loro attività”.

In particolare, gli agenti di viaggi potranno ora dilazionare i pagamenti dei viaggi fino a 365 giorni dalla data di prenotazione e non solo fino a 280 come accadeva in precedenza. Oltre a offrire un vantaggio ai clienti, questa modalità spinge gli acquisti anticipati e consente agli agenti di gestire meglio il flusso di cassa.

Inoltre sono stati facilitati i cosiddetti ‘hard changes’, disponibili anche per le prenotazioni con pagamento dilazionato. “Ora gli agenti - spiega la nota - possono modificare in un secondo momento alcuni degli aspetti più importanti della prenotazione, come le date del viaggio, il numero di ospiti o la tipologia di camera, direttamente dalla piattaforma. Poiché non è più necessario cancellare ed effettuare nuovamente la prenotazione, questa novità consente di risparmiare tempo e rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti”.

Il servizio di agenzia

Tra i nuovi tool figura anche la possibilità di pagamento delle prenotazioni in hotel tramite bonifico bancario. E ancora, considerando l’aumento di popolarità della fee tra i dettaglianti, il servizio di agenzia su Taap ora è disponibile in oltre 20 mercati, tra cui l’Italia. “Con questa potente funzionalità - precisa Expedia -, gli agenti di viaggio possono applicare un costo del servizio discrezionale pari a fino al 30% del valore complessivo della prenotazione della sistemazione, direttamente dalla piattaforma di Expedia Taap”.

“Se consideriamo che lo scorso anno il 45% dei viaggiatori si è affidato a un agente di viaggio per tutte o gran parte delle prenotazioni, è chiaro che il ruolo di questa figura professionale è più rilevante che mai - afferma Robin Lawther, vp di Expedia Taap -. Registriamo un forte slancio legato ai nostri nuovi strumenti, che dimostra il loro impatto concreto per gli agenti di viaggio. Continueremo a investire nella piattaforma, con nuove funzionalità e ottimizzazioni che renderanno ancora più semplice far crescere le attività e raggiungere risultati eccellenti”.