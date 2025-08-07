Prosegue l’ampliamento del servizio di rilascio dei passaporti negli uffici postali. Il meccanismo, che ha contribuito insieme alle liste prioritarie di superare l’empasse del rilascio dei documenti, verrà estero infatti ad altre 5 città: Brescia, Livorno, Trapani, Vercelli e Novara, con il loro hinterland.
Come riporta ilsole24ore.com il gruppo si è dato l’obiettivo di completare l’attivazione del rilascio in tutti i comuni interessati dal progetto Polis (quelli con meno di 15 mila abitanti) entro marzo 2026. Attualmente il servizio è attivo in circa 2.300 di questi comuni, da marzo si arriverà a 6.900.
Tra le novità di quest’anno, a giugno è stata attività la possibilità di rilasciare passaporti anche in circa 30 piccolissimi centri urbani nei quali non è presente nemmeno l’ufficio postale. Gli abitanti di questi comuni ora possono richiedere il passaporto nell’ufficio postale più vicino invece di doversi recare necessariamente nel capoluogo di provincia come avveniva fino a questa primavera.