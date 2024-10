Pedrone, Nobis: “Vendite di polizze di viaggio a più 25%”

“Nonostante il complesso scenario internazionale e le conseguenti ricadute di carattere economico, le persone sono tornate a viaggiare in maniera importante, mantenendo un’elevata propensione alla protezione assicurativa”. A TTG Travel Experience Stefano Pedrone, direttore Business Unit Turismo di Nobis Assicurazioni, sottolinea l’importante aumento del business: “Al momento possiamo stimare che nel 2024 Nobis avrà un incremento delle vendite delle polizze viaggio del 25% rispetto al 2023” commenta.

“In un contesto come quello attuale - aggiunge - assume una significativa rilevanza la sicurezza personale. Accanto alle preoccupazioni tradizionali, come quella di ammalarsi durante la vacanza, di smarrire qualcosa di importante o subire furti, infatti, si evidenzia il timore per la propria incolumità e per la cancellazione del viaggio a causa di atti terroristici o di catastrofi naturali”.

Nobis, aggiunge, è stata tra le prime compagnie assicurative ad aver incluso, come cause di annullamento del viaggio, anche gli atti di terrorismo e, per quanto riguarda i rischi climatici, “tutte le nostre polizze prevedono la facoltà di cancellare il viaggio in caso di impossibilità di raggiungere il luogo di destinazione”. Nobis offre assistenza h24, 7 giorni su 7, della Centrale operativa e del Servizio Medico.