Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Gattinoni Travel propone due iniziative per coinvolgere il pubblico e promuovere la conclusione delle prenotazioni presso le agenzie affiliate.

In primo luogo, è stato creato un calendario dell’Avvento in formato digitale ‘Natale senza confini. Un abbraccio che unisce il mondo’. L’operazione prenderà avvio il 1 dicembre.

Sulla piattaforma https://game.gattinoni.it alcune caselle presenteranno contenuti editoriali quali usanze natalizie nel mondo, ricette e curiosità, mentre altre conterranno premi: gadget, promo code, travel card e altre sorprese. Le persone dovranno registrarsi per giocare e, nel caso di vincita, saranno indirizzate all’agenzia Gattinoni più vicina per ritirare il premio.

Una tipologia dei premi in palio è rappresentata dalla Gattinoni Travel Card, che sotto Natale diventa anche un ottimo regalo. Chi regala sceglie l’importo da caricare, chi riceve ha 12 mesi di tempo dall’attivazione per usufruirne. Non ci sono vincoli di nessun tipo, può essere spesa per trasporti, hotel, tour, in Italia e in qualunque parte del mondo.

A supporto del lancio della Travel Card, Gattinoni ha sviluppato uno spot radiofonico, che verrà veicolato nella web radio Gattinoni e un piano integrato che collegherà tutti i touch point dell’azienda, dal sito web ai canali social, alle vetrine delle agenzie Travel Store e Travel Point, per uniformare la comunicazione e presidiare il periodo che precede le festività.