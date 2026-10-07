Pérez, Heymondo: “TTG Travel Experience un importante momento di confronto con il mercato”

“TTG Travel Experience rappresenta per noi un importante momento di confronto diretto con il mercato, in particolare con tour operator e agenzie di viaggi, che svolgono un ruolo fondamentale nel comprendere e anticipare le esigenze dei clienti”. Con queste parole David Pérez, co-ceo & co-founder di Heymondo, annuncia la partecipazione dell’azienda alla tre giorni riminese.

La smart insurance accoglierà il trade al padiglione A4, stand 202, accendendo i riflettori sui servizi dedicati all’assistenza medica in viaggio.

“A Rimini - anticipa Pérez - presenteremo anche il nuovo servizio, introdotto di recente nelle nostre polizze, di chat medica 24/7 e videoconsulto: un’evoluzione concreta della nostra offerta, pensata per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dei viaggiatori. Sarà inoltre un’occasione per ascoltare il punto di vista degli operatori e approfondire come stanno evolvendo le necessità di assistenza nel settore travel. Il nostro obiettivo - conclude il ceo di Heymondo - è mettere a loro disposizione soluzioni sempre più complete e semplici da integrare nella relazione con il cliente, offrendo un supporto concreto, accessibile e immediato anche durante il viaggio.”