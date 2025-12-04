Dalla cultura pop al mondo pet-friendly, passando per tecnologia e personalizzazione: ecco le forze che, secondo l’Amadeus Travel Trend 2026, plasmeranno il settore dei viaggi nei prossimi mesi. In uno studio realizzato in collaborazione con Globetrender, l’azienda ha individuato le tendenze chiave destinate a ridefinire l’esperienza dei viaggiatori e a guidare le strategie degli operatori del turismo organizzato.

The Pawprint Economy (Il Business a 4 zampe)

Il mercato legato ai pet è in piena espansione. Cresce l’attenzione verso il benessere e la dignità degli animali domestici e, parallelamente, una nuova ondata di tecnologia, normative e innovazione sta migliorando la qualità dei loro spostamenti. Sempre più operatori introducono servizi pet-friendly curati ed esclusivi. Secondo Amadeus, il 2026 sarà l’anno della vera “cura” per gli amici a quattro zampe, con un’offerta di viaggio sempre più strutturata e specializzata.

Travel Mixology

I viaggiatori più esperti adottano oggi un approccio maturo e fluido alla pianificazione, passando con naturalezza da una piattaforma all’altra e integrando diverse tecnologie per costruire il viaggio ideale. Amadeus definisce questo comportamento ‘Travel Mixology’, una tendenza destinata a dominare il 2026, anche grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale.

Point-to-Point Precision

L’innovazione aeronautica continua ad accorciare le distanze, riducendo i tempi di transito e rendendo il mondo sempre più interconnesso. Nel 2026, l’introduzione di nuove flotte di jet a fusoliera stretta per il lungo raggio – come l’A321XLR – segnerà una fase di svolta per il trasporto aereo. E viaggi un tempo considerati maratone diventeranno spostamenti più agili, avvicinando le destinazioni remote a un pubblico molto più ampio.

Pop Culting (Il Turismo Pop)

Gli eventi fandom stanno vivendo un momento di forte crescita. Dal 2026 in avanti, il fenomeno del ‘Pop Culting’ sarà protagonista: i brand più lungimiranti punteranno sulla proprietà intellettuale per costruire un legame duraturo con le community. Alcune destinazioni investiranno in veri e propri templi dedicati alle IP, come nuovi parchi a tema, capaci di coinvolgere i fan e generare senso di appartenenza.

Pick ‘n’ Stays

Le nuove tecnologie permettono agli hotel di offrire un livello di personalizzazione senza precedenti, attraverso l’inserimento nell’esperienza di soggiorno di servizi aggiuntivi: dalla macchina per il pilates alle tende oscuranti, dai monitor panoramici per lavorare con maggiore precisione a camere situate a pochi passi dal buffet. Questa personalizzazione spinta diventerà, nei prossimi mesi, non solo un vantaggio competitivo, ma un potente elemento di differenziazione per le strutture alberghiere, in grado di massimizzare i ricavi e offrire soggiorni modellati fin nei minimi dettagli.

Innovation Travel

Si apre l’era dell’Innovation Travel, in cui tecnologie e progetti avveniristici stanno cambiando il prodotto turistico e le destinazioni, offrendo uno spaccato tangibile di quello che sarà il futuro dei viaggi. Chi saprà muoversi per primo nel mondo dell’Innovation Travel riuscirà a intercettare un segmento crescente di viaggiatori animati dalla curiosità e desiderosi di vivere e condividere esperienze all’avanguardia. Viaggiatori per cui il timbro sul passaporto è un dettaglio: il vero souvenir è la storia di come hanno visto il domani prima di chiunque altro.

“Dalle nuove soluzioni tecnologiche per il viaggio con gli amici a quattro zampe alla progettazione di viaggi tramite intelligenza artificiale, dai jet a lungo raggio a fusoliera stretta ai pellegrinaggi ispirati alla cultura pop, fino ai soggiorni in hotel iper-personalizzati, una nuova ondata di novità sta trasformando il modo di viaggiare - spiega Francesca Benati, senior vice president travel sellers Europe & managing director Italy di Amadeus -. I nostri amici a quattro zampe viaggiano con dignità, i viaggiatori fondono l’intelligenza artificiale con l’istinto umano, gli aerei riducono le distanze globali, i franchising di intrattenimento ispirano nuove forme di appartenenza e gli hotel offrono agli ospiti la libertà di scegliere ogni dettaglio del loro soggiorno. Tutti questi cambiamenti danno il via a una nuova era rivoluzionaria per il settore dei viaggi.”

Il futuro dei viaggi, aggiunge Jenny Southan, ceo di Globetrender, “è in ‘modalità spin’, con la tecnologia, la cultura e l’innovazione che lo spingono a una velocità iperbolica. Il più ampio cambiamento, che ha inizio a metà del 2020, sta generando un loop accelerato nel settore dei viaggi, poiché influenze diverse stimolano e innescano azioni sia da parte delle aziende che dei singoli individui. Sebbene i bisogni fondamentali delle persone non cambino di anno in anno, ciò che cambia è il modo in cui reagiscono al marketing, ai giornali e alla cultura Pop. Con l’avvicinarsi della seconda metà del decennio, il 2026 sembrerà più ‘fantascientifico’ di qualsiasi altro anno precedente.”