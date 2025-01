Pos senza costi, wamo e Adyen a supporto di hotel e agenzie

wamo e Adyen uniscono le forze per offrire a hotel e agenzie viaggi un Pos gratuito, senza commissioni di transazione. L’operazione partirà dal mercato italiano e sarà poi estesa agli altri mercati in cui wamo è disponibile.

Con wamo, i titolari di attività possono essere pagati tramite Pos, gestire e controllare le spese del personale, elaborare pagamenti interni e accedere ai servizi di cambio valuta estera (FX) da un’unica piattaforma. Possono anche utilizzare le carte di debito Visa per le spese aziendali e guadagnare cashback direttamente sui loro conti, semplificando la gestione finanziaria tramite un’unica interfaccia intuitiva.

Aprendo un conto business wamo, è possibile selezionare e ricevere il terminale più adatto alle proprie esigenze, già attivato e pronto per accettare pagamenti nei punti vendita fisici, con una soluzione online per le aziende omnicanale in arrivo a breve.

Chi necessita di ricevere pagamenti di persona potrà ricevere un dispositivo che consente pagamenti contactless, mobile e con carta, in diverse valute.

Grazie al cashback dell’1% sui pagamenti realizzati con le proprie carte di debito wamo, è possibile ridurre progressivamente l’importo delle commissioni Pos, fino ad azzerarle completamente.

Una dashboard integrata consentirà inoltre di verificare l’esito di ogni pagamento già dal giorno successivo.

Il terminale di wamo è già compatibile con i requisiti dettati dall’ultima legge di Bilancio, che richiede dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e registratori telematici, per la comunicazione contestuale dei dati all’Agenzia delle Entrate.