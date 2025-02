Preferred Hotels & Resorts lancia il nuovo Travel Advisor Portal

Si chiama Travel Advisor Portal la nuova piattaforma lanciata da Preferred Hotels & Resorts , uno strumento progettato per mettere a disposizione dei professionisti dei viaggi una suite completa di risorse, che, grazie a un’interfaccia facile da usare e a funzioni avanzate, offre un accesso prioritario a una collezione curata di oltre 600 hotel, resort e residenze indipendenti di lusso in tutto il mondo, offrendo al contempo un'esperienza integrata per effettuare e gestire prenotazioni, preparare preventivi di tariffe, presentare richieste di commissioni e altro ancora, tutto in un unico luogo.

“Questo nuovo strumento sottolinea il nostro impegno a sostenere la comunità dei consulenti di viaggio e a migliorare la loro capacità di fornire le esperienze di viaggio più uniche e indimenticabili ai loro clienti - spiega Cheryl Williams, chief revenue officer di Preferred Travel Group -. Crediamo che questa piattaforma innovativa snellirà il loro flusso di lavoro, rendendo più facile fare affari con noi, semplificando il processo di ottimizzazione di tutto ciò che Preferred Hotels & Resorts ha da offrire“.

Sia che si tratti di esplorare il portafoglio globale di Preferred Hotels & Resorts o di gestire le prenotazioni, il nuovo Travel Advisor Portal offre ai professionisti dei viaggi di lusso una destinazione unica per accedere agli hotel, prenotare e monitorare le prenotazioni per i loro clienti e controllare le commissioni. La piattaforma, completamente integrata e facile da usare, consente agli agenti di effettuare prenotazioni con accesso a tariffe idonee durante le ricerche, nonché a offerte e promozioni esclusive per migliorare l'esperienza dei clienti.

La piattaforma consente inoltre di personalizzare le conferme, i dettagli sulle tariffe delle camere e i servizi inclusi per gli ospiti, in base all’affiliazione dell’agenzia. Gli agenti possono anche monitorare le metriche di performance attraverso la sezione “My Insights”, che offre statistiche dettagliate sulle prenotazioni attive e passate, sugli hotel unici prenotati, sui ricavi totali e sul totale delle notti in camera prenotate.

Lo strumento presenta anche una base di conoscenze completa che consente ai consulenti di saperne di più sulla collezione globale di proprietà di lusso di Preferred Hotels & Resorts, sui vantaggi dell'iscrizione dei clienti e del programma di fidelizzazione I Prefer Hotel Rewards . Il portale contiene anche link utili, FAQ e altre informazioni correlate.

Inoltre, gli agenti Preferred Platinum beneficeranno di una pagina di ricerca dedicata che elenca gli hotel e i servizi platinum, nonché dell'inclusione automatica delle tariffe Preferred Platinum durante la ricerca degli hotel, semplificando ulteriormente il processo di prenotazione per i clienti di alto livello. Una nuova funzione, disponibile esclusivamente per i consulenti di viaggio Preferred Platinum, è la richiesta di piccoli gruppi sociali, gestita attraverso il VIP Desk di Preferred Hotels & Resorts. Questo programma consente la conferma immediata della disponibilità e delle tariffe per prenotazioni di un massimo di 15 camere, senza necessità di spazi per riunioni, presso alcune strutture aderenti.