Prezzo del fuel in picchiata: il calo sfiora la doppia cifra

Forte ribasso del prezzo del fuel a dicembre. Secondo i dati comunicati da Fto, lo scorso mese la media è scesa a 684,56 dollari per tonnellata metrica, segnando un -9,52% rispetto a novembre 2025. Calo meno marcato nei dati anno su anno, con una flessione del 2,69%.
Nel corso del mese, il prezzo del fuel ha registrato un costante ribasso per le prime tre settimane, con un lieve rialzo negli ultimi sette giorni.
Per quanto riguarda la valuta, il cambio medio del dollaro a dicembre viene dichiarato dalla Bce pari a 1,17067 dollari per un euro, quindi con un apprezzamento dell’euro del +1,27% rispetto al mese precedente.