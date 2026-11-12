Primarete acquisisce il 100% di Crociere Regalo

Primarete prosegue nella sua strategia di espansione rafforzando ulteriormente il portafoglio di piattaforme e portali b2b e b2c con l’acquisizione del 100% dell’azionariato di Crociere Regalo, portale specializzato in questo segmento di turismo. Il gruppo guidato da Ivano Zilio ne possedeva già il 90% e ora ha completato la transazione.

Durante il periodo di formalizzazione dell’acquisizione Primarete ha già avviato e realizzato un restyling completo del portale dedicato alle crociere intervenendo sull’interfaccia, sull’esperienza di navigazione e sull’infrastruttura tecnologica - di cui Primarete ha il controllo diretto -, con l’intento di rendere la piattaforma più intuitiva. Il portale sarà inoltre integrato nel contesto B2B Gift Cruise.

“Non si tratta semplicemente di un’acquisizione, ma di un ulteriore tassello nella costruzione di un ecosistema distributivo sempre più completo - dichiara Ivano Zilio, presidente di Primarete -. Il nostro obiettivo è continuare a investire in strumenti capaci di generare valore concreto per le agenzie di viaggi. Avere il controllo diretto della tecnologia significa poter sviluppare soluzioni su misura, velocizzare i processi e offrire ai nostri partner opportunità commerciali sempre più interessanti”.