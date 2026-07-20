Primarete apre all’IA per creare pacchetti di viaggio

L’Intelligenza Artificiale per la costruzione dei pacchetti di viaggio. È questa la novità introdotta da Primarete Viaggi e Vacanze all'interno della propria intranet, con un progetto che ha l’obiettivo di affiancare il lavoro dei consulenti di viaggio, offrendo uno strumento capace di elaborare, in pochi istanti, proposte complete e personalizzate sulla base delle richieste del cliente.

Questa implementazione rappresenta un ulteriore passo nel processo di digitalizzazione avviato da Primarete, con l'obiettivo di aumentare la produttività delle agenzie affiliate e migliorare l'esperienza d'acquisto del viaggiatore.

“L’Intelligenza Artificiale non sostituisce il consulente di viaggio, ma ne amplifica le competenze - commenta Ivano Zilio, presidente di Primarete Viaggi e Vacanze -. Vogliamo mettere a disposizione della nostra rete strumenti innovativi che permettano di dedicare meno tempo alle attività ripetitive e più tempo alla consulenza, alla personalizzazione e alla costruzione di valore per il cliente.”

L'integrazione dell'AI nella piattaforma proprietaria rientra in una strategia più ampia che vede Primarete investire costantemente nello sviluppo di tecnologie a supporto delle agenzie, con particolare attenzione all'automazione dei processi e all'ottimizzazione dell'operatività quotidiana.