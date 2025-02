Primarete battezza la nuova release di Flypoint

Primarete ha inaugurato il nuovo portale di biglietteria aerea Flypoint. La piattaforma unisce i principali gds globali integrando la tecnologia Ndc e offre un servizio completo di biglietteria aerea a costo zero e include anche tariffe negoziate, etniche e tour operator.

FlyPoint supporta fino a 34 compagnie aeree e molti vettori stanno per entrare nel sistema.

La piattaforma non richiede alcuna fee per accedere al portale. Non ci sono abbonamenti, commissioni o costi nascosti.

Con l’aumento della concorrenza e l’evoluzione delle esigenze dei viaggiatori, avere accesso a un’ampia gamma di opzioni di voli e tariffe è cruciale per restare competitivi, oltre a garantire marginalità più elevata per le agenzie più elevata.

Con la possibilità di confrontare facilmente le tariffe offerte dai gds, le soluzioni ndc e le tariffe dedicate, FlyPoint permette agli operatori di proporre ai propri clienti le migliori offerte sul mercato.

FlyPoint è in continua evoluzione; attualmente i tecnici stanno misurandosi con l’intelligenza artificiale e sono all’orizzonte ulteriori novità.