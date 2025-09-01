Primarete cambia logo. Zilio: “Reinterpretiamo le nostre origini”

Un ritorno alle origini con una rivisitazione in chiave moderna. E’ questa la filosofia che sta dietro al nuovo logo lanciato da Primarete Viaggi e Vacanze, che richiama quello presentato nell’anno della nascita, nel 2004.

“Abbiamo scelto di guardare al futuro con un segno grafico che ci rappresenta profondamente – commenta il presidente Ivano Zilio -: il nuovo logo riprende lo spirito del 2004, ma lo reinterpreta con un linguaggio attuale, pronto ad affrontare le sfide del turismo di domani. La nuova identità visiva celebra i nostri vent’anni di storia, confermando i valori che ci hanno sempre guidato: professionalità, passione, rete e innovazione”.

Il nuovo logo sarà progressivamente integrato su tutti i canali ufficiali, i materiali commerciali, le comunicazioni corporate e le vetrine delle agenzie affiliate. È il primo passo di un progetto più ampio che coinvolgerà l’intera immagine coordinata e rafforzerà la visibilità del network, anche in ambito digitale.