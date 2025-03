Primarete: Flypoint si arricchisce di nuovi contenuti

Flypoint prosegue nell’innovazione nel segmento della biglietteria aerea. A confermarlo è Anton Zilio, founder e responsabile del prodotto Fly Point di Primarete: “Garantiamo ancora più vantaggi e sicurezza per le agenzie di viaggi. Flypoint, consolidatore attivo nel settore della biglietteria aerea, annuncia importanti aggiornamenti operativi a partire da gennaio 2025. Queste innovazioni mirano a migliorare l’esperienza delle agenzie di viaggi, offrendo un servizio sempre più efficiente, sicuro e all’avanguardia”.

A partire da gennaio 2025, Flypoint introduce le tariffe Ndc, consentendo alle agenzie di accedere a tariffe più competitive e personalizzate. Grazie a questa evoluzione, Flypoint consolida la posizione nel settore della biglietteria aerea, garantendo vantaggi ai propri partner.

Inoltre, per rispondere in modo tempestivo alle esigenze delle adv, Flypoint ha implementato un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24. Questo nuovo supporto garantisce un aiuto costante e immediato, assicurando un servizio di qualità in ogni momento della giornata.

Da oggi poi il portafoglio virtuale associato a ogni utenza può essere ricaricato in qualsiasi momento della giornata attraverso i principali circuiti di carte di pagamento. La ricarica avviene istantaneamente all’interno del portale.

Per tutelare al meglio le agenzie partner, infine, Flypoint introduce un sistema di autenticazione a due fattori che proteggerà le credenziali di accesso e i dati sensibili. Questo ulteriore livello di sicurezza ridurrà significativamente il rischio di frodi, garantendo maggiore tranquillità e sicurezza agli utenti.