Primarete rinnova il suo sito, una vetrina per l’ecommerce

Dopo soli 4 anni dalla realizzazione del suo nuovo sito, Primarete Network ha deciso di avviare un completo restyling del portale, con una nuova mission: passare da brand image e vetrina ecommerce.

“In questi giorni è stato pubblicato online il nuovo primareteviaggi.com ed è evidente che la mission del sito è cambiata - afferma il manager del web Anton Zilio -: abbiamo introdotto una serie di nuovi investimenti anche quest’anno, volti al miglioramento infrastrutturale dei nostri siti”.

Il nuovo sito si compone di due livelli. “Il primo racchiude la intranet, lo strumento denominato AZTravel, che in termini semplici è l’erogatore di tutti i servizi commerciali, informativi e statistici per le agenzie – spiega Zilio -, mentre il nuovo sito diventa vetrina e-commerce con diverse novità che implementeremo per attrarre nuove clienti da mandare nelle agenzie del network”.