Un anno di anniversari il 2024 del Gruppo Frigerio, ma anche un anno di crescita. Il gruppo, infatti, che festeggia i 25 anni di Frigerio Viaggi Network, i 50 anni di Frigerio Viaggi e i 75 anni di Frigerio Trasporti, nel primo semestre registra buoni numeri.

“I numeri, che sono per me l’aspetto più importante, indicano che tutti i nostri settori sono in crescita rispetto al 2023 – dice Simone Frigerio, general director del gruppo -. Ci siamo posti obiettivi chiari e ambiziosi, ma coerenti con il nostro potenziale. Da settembre in poi, sarà fondamentale mantenere questo ritmo per ottenere nuove soddisfazioni come azienda, tagliando i traguardi che abbiamo in mente.”

Tutti i settori registrano un buon andamento.

“I primi sei mesi dell’anno sono stati di crescita, un risultato tutt’altro che scontato dato il forte rincaro che ha interessato i costi delle vacanze e del turismo – racconta Paola Frigerio, travel, marketing e network director, per quanto riguarda l’area turismo -. Un esempio di questo andamento positivo è stato il raddoppio delle entrate dal settore incoming, con un incremento a due cifre. Stiamo già lavorando sulle proposte per l’autunno-inverno, consapevoli che i viaggiatori di oggi desiderano pianificare con sempre maggiore anticipo.”