Problemi con l’Esta in agenzia, Fto: “Anomalia tecnica in fase di risoluzione”

Sarebbero riconducibili a un’anomalia tecnica temporanea le problematiche riscontrate ieri da diverse agenzie e t.o. nelle procedure di approvazione dell’Esta per i viaggi negli Stati Uniti. Lo ha riferito la Federazione del Turismo Organizzato, attraverso un post pubblicato sui social nelle scorse ore.

“A seguito delle segnalazioni ricevute nella giornata odierna, relative ad alcuni Esta inizialmente approvati e successivamente risultati ‘non autorizzati’, informiamo le agenzie di viaggio e i tour operator che il problema sembrerebbe riconducibile a una anomalia tecnica del sistema, che ha interessato numerosi viaggiatori a livello internazionale”, ha scritto Fto, precisando che, “secondo le informazioni ricevute, le autorità competenti stanno già lavorando alla risoluzione”.

Per le pratiche rimaste bloccate, la Federazione ha fatto sapere che “lo status dovrebbe aggiornarsi automaticamente, passando prima a ‘Pending’ e successivamente nuovamente a ‘Approved’, senza necessità di presentare una nuova richiesta”, raccomandando “di verificare direttamente lo stato dell’Esta attraverso il sito e l’app ufficiale”.

“Invitiamo le agenzie i tour operator - ha concluso Fto - a condividere queste informazioni con i clienti eventualmente interessati e a monitorare lo stato delle pratiche nelle prossime ore”.