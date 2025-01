Un incremento del fatturato del 30% e un aumento del margine operativo lordo del 35%. Puglia Paradise ha chiuso il 2024 con indicatori in forte rialzo, a dimostrazione della crescente attrattività della Puglia nel panorama turistico globale.

Un 2024 da record, dunque, per l’azienda specializzata nella gestione professionale e nell’affitto di trulli e ville di lusso; l’anno appena trascorso ha visto un incremento del portafoglio con 8 new entry, per un totale di 31 fra trulli e ville.

I mercati emissori

Prima clientela internazionale è quella statunitense, che rappresenta il 30% sul totale, seguita dal Regno Unito (21%) e Nord Europa (21%), con un aumento significativo anche da Australia e Nuova Zelanda (5%). La clientela italiana rappresenta il 10% del totale. Una clientela disposta a pagare una fascia di prezzo superiore; Puglia Paradise ha infatti registrato un aumento del 9% del prezzo medio.

Il valore delle esperienze

Altro indicatore significativo è l’incremento del 72% nella vendita di servizi extra tra escursioni ed esperienze wellness ed enogastronomiche. Un balzo in avanti che ha portato i servizi extra a incidere per un 10% del valore totale delle prenotazioni.

“Questa percentuale - sottolinea Massimo Valentini, fondatore di Puglia Paradise - conferma che il nostro modello di ‘One Stop Shop’, che offre una pianificazione completa del soggiorno, è estremamente apprezzato dagli ospiti che ritrovano in Puglia Paradise un unico interlocutore per una programmazione totale e su misura, senza ricorrere a prenotazioni esterne”.

La qualità dell’esperienza offerta è testimoniata da oltre 150 nuove recensioni a 5 stelle e 11 video recensioni, nelle quali un riferimento speciale è destinato alla figura del Guest Angel, il lifestyle concierge personale che garantisce un’assistenza continua, positivamente menzionato nel 74% delle recensioni. “Questo dato - sottolinea Valentini - conferma quanto il valore umano nell’esperienza di Puglia Paradise sia un punto di forza fondamentale, rafforzando il rapporto personale che si crea con l’ospite”.

Guardando al futuro, Puglia Paradise punta a un ulteriore +25% di crescita nel fatturato per il 2025, sostenuto dall’aggiunta di tre nuove ville. Tra queste, due proprietà di oltre 500 mq con 6-7 camere da letto, che rispondono alla crescente domanda di soggiorni per famiglie numerose e gruppi multigenerazionali, un segmento in espansione nel mercato del lusso.