QPrize, vince la sostenibilità sociale nel turismo

“Investire in inclusione premia sia sotto il profilo umano che economico”. All’ottava edizione del Qprize, il riconoscimento per destinazioni e aziende turistiche che si distinguono per sostenibilità sociale con attenzione particolare alla comunità LGBTQ+, unanime è stato il messaggio lanciato dai sei vincitori 2024: il Comune di Noto in Sicilia, la cittadina americana di Provicetown in Massachussets, Starhotels, Lufthansa, così come Royal Caribbean International e Viaggi Off.

“In tempi in cui la politica torna a mettere in questione scelte che dovrebbero essere ormai patrimonio della società civile - ha evidenziato Andrea Corsini, direttore della rivista Qmagazine che ha organizzato l’evento - occorre mostrare con rinnovata forza esempi di sinergie virtuose generate dall’unione dei diritti della persona e di offerte di mercato sensibili ai valori etici”.

Il Qprize 2024 è stato presentato in partnership con Serravalle Designer Outlet e Ita Airways e patrocinato da AITGL, ELTA e IGLTA.