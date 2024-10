RateHawk lancia il servizio di prenotazione treni

Non solo aerei e transfer. RateHawk annuncia il lancio di un nuovo servizio di prenotazione di viaggi in treno.

La piattaforma ha infatti raggiunto un accordo con Rail Europe, il marchio globale di fornitura di treni europei, ed il nuovo servizio integra le opzioni di viaggio già disponibili su RateHawk e che includono alloggio, voli, noleggio auto e trasferimenti.

Il nuovo servizio consente ai partner di prenotare tutte le componenti del viaggio in un unico sistema. Sono disponibili biglietti ferroviari per 13 Paesi europei: oltre all’Italia, è possibile acquistare ticket per Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo.

“Il lancio del nostro prodotto ferroviario - commenta Fredrik Bonnalt, responsabile della fornitura non ricettiva presso Emerging Travel Group, società madre di RateHawk - coincide con l’inizio della stagione lavorativa autunnale e prevediamo una forte domanda da parte delle aziende di Business Travel che prenotano viaggi d’affari per i loro clienti. Il trasporto ferroviario è ampiamente riconosciuto come l’opzione più rispettosa dell’ambiente e, con molte imprese che danno priorità alla riduzione di emissioni di carbonio e incorporano iniziative ambientali, sociali e di governance nei loro programmi di viaggio aziendali, siamo convinti che i nostri partner Tmc potranno trarre grandi vantaggi da questo nuovo servizio di prenotazione”.