RateHawk: “Solida la domanda per le vacanze estive, cresce la coolcation”

Nonostante l’incertezza, la domanda per le vacanze estive rimane solida. I dati analizzati da RateHawk sulla base delle prenotazioni effettuate dalle agenzie rilevano un aumento delle prenotazioni pari al 20% a livello mondiale.

Le mete europee più gettonate sono Italia, Grecia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Portogallo. Ma, complici le grandi ondate di caldo, cresce anche l’interesse per le mete più fresche. A giugno, infatti, il numero di ricerche effettuate dalle agenzie su RateHawk per questo tipo di destinazioni è stato superiore dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

L’Islanda, in particolare, sta registrando un’eccezionale crescita in questa stagione, favorita dal fenomeno coolcation. Il Paese ha riscontrato un notevole aumento delle presenze, fino al 47% rispetto alla scorsa estate. Il boom è dovuto in parte anche al lancio di nuove rotte da parte delle compagnie aeree da alcuni Paesi europei e alla crescente richiesta per esperienze uniche e paesaggi mozzafiato.

Le mete più gettonate

A livello generale, i viaggi in Spagna e Portogallo stanno registrando un rapido aumento dall’Italia, dal Regno Unito e dalla Germania.

In Nord America, Stati Uniti e Canada sono in testa per numero di prenotazioni, grazie anche alla Coppa del Mondo FIFA. Il Canada si conferma la destinazione in più rapida crescita, sulla scia dell’estate da record dello scorso anno.

In Asia, il Giappone continua a macinare consensi. La destinazione figura perciò tra le prime dieci mete a livello mondiale.

Continua a crescere, parallelamente, l’interesse per l’Indonesia, mentre raddoppia la domanda di viaggi in Cina.

“Nonostante la stagione presenti varie problematiche, tra cui l’introduzione del nuovo sistema di controlli frontalieri dell’Ue, la crisi del carburante per aerei ancora in corso e il conflitto in Medio Oriente, la domanda di viaggi estivi rimane forte - afferma Astrid Kastberg, managing director di RateHawk -. L’ampia offerta di RateHawk ha consentito alle agenzie di viaggio di mantenere flessibilità e reattività di fronte a qualsiasi fluttuazione della domanda da parte dei clienti. Dall’inizio dell’anno abbiamo acquisito numerosi nuovi fornitori di alloggi e instaurato partnership dirette con centinaia di hotel in Europa, America Latina e altre importanti mete turistiche. Questa continua espansione ci dà modo di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri partner e dei loro clienti, garantendo che siano sempre disponibili opzioni di prima qualità, indipendentemente dalla destinazione.”

La spesa media

La tariffa media giornaliera per le prenotazioni effettuate tramite agenzie si attesta intorno ai 259 dollari, con una crescita del 9% rispetto allo scorso anno e una durata media del soggiorno di 4 notti.

Le mete più economiche di questa estate si trovano in Asia - Vietnam e Malesia offrono una tariffa media giornaliera pari a 142 dollari - e in America Latina - in Cile, Perù e Colombia la tariffa media giornaliera si attesta sui 122 dollari.

Al contrario, le tariffe giornaliere più elevate si registrano in Svizzera, Islanda e Tanzania. In queste mete i prezzi medi si aggirano intorno ai 381 dollari a notte.