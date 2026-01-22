Rebecchi, Assoviaggi: “Dal Parlamento Ue un passo avanti importante per le tutele dei viaggiatori”

“La posizione espressa dal Parlamento europeo rappresenta un passo avanti importante, un segnale chiaro a favore dei passeggeri che rafforza in modo significativo le tutele per i viaggiatori, in particolare intervenendo in caso di ritardi prolungati e favorendo una semplificazione delle regole sui bagagli, oggi spesso confuse e non omogenee tra le diverse compagnie aeree”.

Il presidente di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi plaude così alla votazione del parlamento Ue, che si è espresso a favore dei diritti dei passeggeri.

“Un punto essenziale - prosegue il presidente - riguarda la scelta gratuita del posto a sedere per chi accompagna minori sotto i 14 anni o persone con mobilità ridotta: una tutela di civiltà, che garantisce dignità e inclusione alle famiglie e ai viaggiatori più fragili”.

Non mancano però le richieste al comparto.

“Resta però fondamentale intervenire anche sull’assistenza ai passeggeri: i call center delle compagnie aeree - sottolinea Rebecchi - dovrebbero garantire informazioni tempestive e un servizio clienti adeguato e realmente accessibile: oggi, troppo spesso, i viaggiatori si trovano di fronte a chat interminabili e numeri telefonici difficili da reperire”.