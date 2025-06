Recruiting Gnv: prossime tappe a Ravenna e Trieste

Gnv ha ricominciato con la campagna di assunzioni itinerante, con l’obiettivo di selezionare 500 giovani da inserire in organico. Quest’anno in particolare, come riporta Il Sole 24Ore, Gnv vuole potenziare l’organico in vista dell’ingresso di due nuove navi.

Come nel 2024, il progetto viene realizzato in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego Ultima tappa a Sorrento e precedenti tappe in Sicilia (Palermo, Catania e Trapani), in Puglia (Bari e Taranto), Calabria (Reggio Calabria e Pizzo Calabro), Liguria (Genova) e infine in Campania a Napoli e Sorrento. Sono previste altre due tappe a Ravenna e a Trieste ma non sono ancora note le date.

I recruiting day sono finalizzati allo svolgimento di colloqui conoscitivi, che sono anche occasione di far conoscere meglio la compagnia presentando i percorsi di carriera e le posizioni di bordo aperte. In questo periodo Gnv seleziona profili sia in ambito Hotel che Deck & Engine con comprovata e pregressa esperienza nel ruolo, muniti di libretto di navigazione e corsi Stcw.

La società cerca personale di gestione dell’hotel come ‘piccoli di camera’, ‘garzoni di camera’ e cuochi, personale retail come shop assistant, oltre a personale di macchina e di coperta, tra cui marinai in possesso di titoli quali IMO II/4 o IMO II/5, elettricisti in possesso di IMO III/7, operai meccanici in possesso di IMO III/4 o IMO III/5, operai frigoristi e operai motoristi in possesso di IMO III/5.

Ai candidati che partecipano all’ open day è richiesta, quindi, comprovata esperienza pregressa a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw ed eventuali certificati ove necessario.

“La recente tappa di Sorrento rappresenta per Gnv non solo un’importante occasione per rafforzare il nostro organico in vista dell’ingresso delle nuove unità in flotta, ma anche un momento di valore per consolidare il legame con un territorio dalla profonda vocazione marittima - dice Antonio Cecere Palazzo, chief crew officer di Gnv -. Il nostro obiettivo è offrire opportunità concrete e durature, valorizzando il capitale umano e investendo con decisione nella formazione: per questo garantiamo percorsi formativi continui, sia obbligatori che strategici, volti ad assicurare che ogni membro dell’equipaggio sia preparato ad affrontare le sfide del trasporto marittimo contemporaneo. Per noi è fondamentale poter contare su un equipaggio motivato, competente e capace di offrire un servizio di alta qualità, contribuendo a creare un ambiente di lavoro solido, orientato alla crescita e all’innovazione”.