REVO Insurance: le soluzioni per assicurare l’estate

Nascono REVO Travel Care Medico Bagaglio e REVO Travel Care Medico Bagaglio Annullamento, soluzioni firmate REVO Insurance per assicurare le vacanze, che si possono sottoscrivere in agenzia di viaggi.

Si parte dall’assistenza in viaggio, con servizi reperimento e invio di medicinali urgenti all’estero, possibilità di assistenza da remoto con un medico, trasporto sanitario e rientro dell’assicurato, dei famigliari e dei compagni di viaggio, ma anche l’anticipo delle spese di prima necessità a seguito di eventi imprevisti. Tra le garanzie anche il rimborso per spese di difesa legale o il pagamento del pernottamento in caso di prolungamento del soggiorno per malattia, infortunio e smarrimento documenti. La garanzia spese mediche copre, sia con pagamento diretto o rimborso, anche quelle ospedaliere e chirurgiche dovute a epidemie, pandemie, eventi catastrofali e riacutizzazione di malattie preesistenti o croniche.

Può capitare inoltre che per una combinazione di fattori il cliente debba rinunciare al viaggio o interromperlo. Anche in tale situazione le polizze REVO possono rimborsare la penale applicata da un operatore turistico oppure da una compagnia aerea o di navigazione, purché sia una circostanza documentabile sorta in seguito alla prenotazione. È previsto inoltre il rimborso della quota parte del soggiorno non usufruito nel caso si debba anticipare il rientro.

Per quanto riguarda il viaggio inteso come spostamento, le soluzioni REVO possono rimborsare o anticipare alcune spese di prima necessità, come ad esempio quelle dovute a una ritardata consegna del bagaglio superiore a 8 ore da parte della compagnia aerea. Una novità assoluta è la garanzia parametrica, inclusa nella copertura, che indennizza l’assicurato in modo automatico nel caso in cui il volo registri un ritardo superiore alle 3 ore. Infine nella spiacevole circostanza di smarrimento documenti, REVO rimborserà tutti i costi sostenuti per la relativa sostituzione.

“Con questa linea di prodotti abbiamo cercato di offrire il meglio attualmente disponibile nel settore per coprire una serie di problematiche ricorrenti. Secondo il ‘Baggage IT Insights 2023’ di SITA sono stati circa 27mila i bagagli persi, rubati, danneggiati o in ritardo nel 2022 – commenta Federica Maesani, head of casualty di REVO Insurance -. Puntiamo ad allargare la nostra quota di mercato proponendo prodotti semplici, che mettano al centro il cliente e che siano di effettivo aiuto nello sfortunato caso in cui vi sia la necessità di un supporto.”