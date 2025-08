Revo annuncia una nuova formula assicurativa per i clienti easyParking che partono da Ciampino e Fiumicino.

“In caso di disservizio - spiega la società in una nota -, l’indennizzo viene erogato automaticamente, senza bisogno di aprire un sinistro o presentare una richiesta. Un risarcimento che si aggiunge a quanto eventualmente riconosciuto dai vettori aerei, garantendo al viaggiatore una forma di tutela semplice, automatica e priva degli oneri tipici delle richieste di risarcimento tradizionali”.

La garanzia Revo Volo Protetto si attiva in automatico non appena i dati rilevati da FlightAware – società specializzata nel monitoraggio dei voli – certificano il verificarsi dell’evento assicurato.

“Abbiamo intercettato, insieme al Gruppo Today, un’esigenza concreta di chi viaggia - afferma Roberta Spadoni, head of parametric insurance solutions di Revo Insurance -: essere tutelato in modo semplice e immediato anche in caso di imprevisti. Da qui nasce l’accordo con Adr Mobility, che rafforza la nostra presenza nel mercato del travel, ambito strategico per lo sviluppo del business parametrico. Grazie a questa collaborazione, i clienti mentre prenotano il parcheggio, possono attivare in automatico una copertura che li protegge in caso di ritardo o cancellazione del volo, senza dover fare nulla. Puntiamo a rendere sempre più accessibili e semplici le nostre soluzioni, per rispondere alle esigenze di un’utenza digitale, attenta e abituata a servizi immediati e trasparenti”.