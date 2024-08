Rinnovo del contratto nazionale: il turismo in sciopero

Si stanno svolgendo in questi giorni le 16 ore di sciopero nazionale indette da Cgil, Cisl e Uil, per i dipendenti delle aziende associate ad Aica e Federturismo. Lo sciopero, diverso per Regione, arriva dopo la rottura delle trattative del 23 luglio scorso per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'industria turistica.

Le trattative riguardano i contratti a tempo determinato, l’apprendistato, la flessibilità degli orari di lavoro e l’introduzione della reperibilità. Dopo 6 anni dalla scadenza del precedente contratto, i sindacati hanno ritenuto inadeguate le proposte economiche avanzate.