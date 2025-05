Ryanair apre le porte a un’altra Ota. La low cost irlandese ha annunciato una nuova partnership con Atlas, società globale di tecnologia di viaggio specializzata nella distribuzione di contenuti per vettori low-cost. La piattaforma sarà ora autorizzata a offrire i voli della compagnia aerea alla propria rete di partner Ota, “a condizione che forniscano la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti” della low fare.

L’accordo, precisa la low cost in una nota, garantirà inoltre a quanti prenoteranno voli Ryanair tramite i partner Ota di Atlas di accedere al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica del cliente di Ryanair (cosa che i clienti OTA non autorizzati devono continuare a fare) e di ricevere direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli.

Atlas è, quindi, il terzo partner ‘Approved OTA aggregator’ di Ryanair e servirà sia il mercato europeo che quello asiatico.

“Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con Atlas come aggregatore Ota approvato - commenta Dara Brady, cmo di Ryanair -. Questo entusiasmante accordo autorizza Atlas a distribuire i voli low-cost di Ryanair attraverso la sua rete di partner Ota, a condizione che mantengano la piena trasparenza dei prezzi per i consumatori. Questo accordo garantisce inoltre che i clienti che prenotano un volo Ryanair tramite uno dei partner Ota di Atlas avranno accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica del cliente di Ryanair e riceveranno direttamente tutti gli aggiornamenti essenziali sui voli. Non vediamo l’ora di lavorare con Atlas nei prossimi mesi e anni”.