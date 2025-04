“Oggi annunciamo un accordo di portata storica, che farà scuola in Europa”. Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet Confcommercio, non conosce mezzi termini e non nasconde la soddisfazione, presentando questa mattina l’intesa con Ryanair che permetterà alle agenzie di viaggi di vendere la biglietteria del vettore irlandese.

Nove mesi di trattative tra le delegazioni della compagnia aerea, di Fiavet ma anche di Adiconsum e Aiav, hanno fatto superare i veti che prima impedivano alle adv di veder riconosciuto il loro ruolo di intermediari. “Ora entriamo nell’era del Travel Agent Direct”, ha aggiunto Ciminnisi. Si chiamerà infatti così la sezione del sito della low cost che sarà attivata entro il 30 luglio 2025, e che permetterà alle adv di creare un proprio account gratuito. La sezione darà diritto agli agenti di vendere tutto quanto presente oggi sul portale, escluse le promozioni. “Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership - ha dichiarato Dara Brady cmo di Ryanair -. È una bella notizia sia per l’industria turistica italiana che per i viaggiatori e appena in tempo per la summer 2025”.

Gli obblighi

Tra gli obblighi delle adv previsti dal nuovo accordo, quello di comunicare le tariffe Ryanair in modo trasparente e al netto di commissioni, fee o scontistica. Non servirà più quindi il riconoscimento facciale e documentale del passeggero, ma andranno comunque forniti alla compagnia il suo numero di telefono e l’indirizzo mail. In questo accordo rientrano anche le Ota. In caso di cancellazione del volo, Ryanair proporrà direttamente al cliente la riprotezione o il rimborso. Nel caso il cliente scelga il nuovo orario, sia lui che l’agenzia riceveranno via mail la proposta di viaggio rivista. In caso di richiesta di rimborso, invece, questo verrà bonificato entro 7 giorni all’agente che avrà a disposizione un’ulteriore settimana per risarcire il cliente.

“Apriamo una nuova stagione, di dialogo e di crescita a tutto vantaggio del consumatore che ora potrà scegliere di affidarsi ad un agente di viaggio anche per volare Ryanair”, ha concluso Ciminnisi.