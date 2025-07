Rafforzare la visibilità all’interno del mondo trade delle agenzie di viaggi, per facilitare il processo di vendita e aumentare la conversione verso una fascia di clientela ad alto potenziale. È questo l’obiettivo della nuova partnership fra Sandals Resorts e Ixpira, che rappresenta un passo concreto nella direzione di una proposta commerciale sempre più verticale, curata e ad alto valore aggiunto per le agenzie di viaggio, in particolare per quelle specializzate in viaggi su misura, honeymoon e fascia premium, un segmento in forte crescita che nel 2024 ha superato i 130 miliardi di dollari a livello globale.

Il brand caraibico, con resort in Giamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Antigua, Bahamas, Barbados, Grenada e Curaçao, offre esperienze pensate per coppie, viaggi di nozze e anniversari, con un modello all-inclusive che comprende suite affacciate sull’oceano, butler service, ristorazione gourmet e attività esperienziali.

“Sandals rappresenta un'eccellenza riconosciuta nel mondo del turismo di fascia alta – dichiara Marco Paghera, global sales director di Ixpira – ed è per noi motivo di orgoglio poter mettere a disposizione la nostra rete e le nostre competenze per promuovere un prodotto così esclusivo. Crediamo fortemente nel valore di questa collaborazione per tutte le agenzie italiane che vogliono offrire esperienze memorabili, con il supporto di contenuti, strumenti e relazione”.

Grazie a questa collaborazione, le agenzie italiane avranno accesso privilegiato a contenuti, strumenti e iniziative dedicate che valorizzeranno il prodotto Sandals all’interno della rete distributiva, con l’obiettivo di facilitare il processo di vendita.



“Questa collaborazione ci consente di affidarci a un partner capillare e ben riconosciuto sul mercato italiano, in grado di rendere tutto il nostro prodotto facilmente accessibile e fruibile per tutte le agenzie di viaggio” dice Christian Casagrande, sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International.

La partnership punta a consolidare la presenza di Sandals nel mercato italiano, in un contesto in cui la domanda di viaggi tailor-made e luxury è in costante accelerazione sul mercato.