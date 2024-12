Dal 1 gennaio 2025 l’Istat introdurrà Ateco 2025, la nuova classificazione delle attività economiche, essenziale per scopi statistici e amministrativi.

“Revisione, aggiornamento e manutenzione sono le tre parole d’ordine che abbiamo messo al centro di questo lavoro di squadra, in cui è stata coinvolta un’ampia rete di esperti e stakeholder – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè –. Mettiamo, così, ordine alla filiera del turismo, definendo un sistema più accurato, preciso e dettagliato che consentirà, tra l’altro, una migliore efficacia alle politiche destinate alla crescita del comparto”.

Il risultato è frutto del lavoro del comitato Ateco, di cui il Ministero del Turismo fa parte, in quanto attore proattivo, a partire dall’avvio dell’indagine conoscitiva lanciata nel marzo del 2023 al fine di identificare le attività turistiche finora non adeguatamente rappresentate – servizi di alloggio e di ristorazione, per esempio – e migliorare, in tal modo, la rappresentazione del settore all’interno della classificazione.