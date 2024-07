Cresce la quota del comparto extralberghiero in Italia, anche se il turismo resta in prevalenza in hotel. Nel suo Rapporto 2024 sul mercato immobiliare alberghiero Scenari Immobiliari stima che il numero di presenze, in tutto il 2024, potrà attestarsi a una quota prossima a 476,7 milioni, con una crescita su base annua del 6%, in favore di un turismo prevalentemente alberghiero in crescita del 4%.

Tuttavia “nel 2023 - confermano, come riporta Il Sole 24 Ore, i dati dell’ultimo rapporto Fiaip - durante la stagione estiva sono aumentati del 5% i contratti di locazione breve a uso turistico. Anche i canoni hanno registrato, rispetto al 2022, un aumento del 4%”.

Il trend del 2024

Un trend destinato a continuare anche quest’anno. “Per il 2024 - spiega Francesco La Commare, presidente del Centro Studi Fiaip - stimiamo una crescita dell’8% rispetto all’estate 2023 del numero dei contratti di locazione breve con finalità turistica, grazie anche al considerevole aumento dei turisti stranieri. I valori dei canoni di locazione sono previsti in crescita per il terzo anno consecutivo (+7% rispetto all’estate 2023), incremento dettato dall’inflazione e dall’aumento del costo del denaro, oltre che da una maggiore domanda”.