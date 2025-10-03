Scioperi: pesanti ritardi e cancellazioni per i treni

Giornata difficile quella di oggi per chi viaggia in treno. Lo sciopero proclamato per oggi e le manifestazioni che si stanno moltiplicando in diverse città italiane stanno causando pesanti disagi, con ritardi e cancellazioni che stanno interessando anche le linee ad Alta Velocità.

La situazione più critica al momento sembra essere quella di Milano, dove alla Stazione Centrale i ritardi arrivano anche a 5 ore, secondo quanto riportato da Corriere.it, mentre a Rogoredo si sfiorano le tre ore. Restano invece aperte tutte le linee della metropolitana. Ritardi superiori a un’ora anche a Roma, dove in via precauzionale è stata chiusa la stazione della metri di Termini. Anche qui, però, le linee funzionano regolarmente.