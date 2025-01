Si prospetta un inizio d’anno più tranquillo per chi deve spostarsi per viaggi o per lavoro. Il calendario degli scioperi nel settore dei trasporti, infatti, per il mese di gennaio segnala al momento in gran parte azioni di carattere locale, che andranno a interessare prevalentemente trasporto pubblico e ferroviario, ma sempre con stop regionali.

Unica eccezione la giornata del 10 gennaio per la quale la Ost Cub Trasporti ha indetto 24 ore di sciopero che coinvolgeranno i lavoratori della Sea Aeroporti di Milano e le società di handling che operano negli stessi scali. 24 ore di stop anche per la Aviation Services del Marco Polo di Venezia. Sempre il 10 gennaio è previsto anche uno sciopero che coinvolgerà gli addetti agli impianti manutenzione infrastrutture di Reti Ferroviarie Italiane.