Semplificare la prenotazione dei viaggi: nasce Sabre Red Launchpad

Punta a semplificare la prenotazione dei viaggi da parte degli agenti la nuova interfaccia professionale Sabre Red Launchpad, una piattaforma che non richiede competenze approfondite sui sistemi di distribuzione globali.

“Sabre Red Launchpad supporta contenuti per voli (tradizionali, New Distribution Capability, compagnie low-cost), hotel e noleggio auto – si legge in una nota della società -. Progettata come estensione dell'interfaccia principale Sabre Red 360, Sabre Red Launchpad elimina la complessità della creazione e gestione delle prenotazioni di viaggio, introducendo nuove esperienze di acquisto per il consumatore”.

Il lancio sta avvenendo negli Stati Uniti con il partner Internova Travel Group con la versione personalizzata denominata Snap, già utilizzata a ottobre da oltre 300 agenzie e 13.000 consulenti.