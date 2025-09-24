Si chiama Takumiya la nuova community che amplia il network Serandipians e che ha già portato all’interno 180 agenzie, 200 hotel partner e 15 collezioni afloat. “Siamo prossimi al tetto delle 600 agenzie, limite che ci siamo dati per non compromettere qualità e ricavi. Non vogliamo superarlo: crescere significa introdurre nuove agenzie, non moltiplicare hotel”, ha spiegato il fondatore e ceo Quentin Desurmont nel corso di ‘Essence of Sardinia’ che si è tenuto al Forte Village in Sardegna.

Oggi Serandipians–Takumanis riunisce 760 agenzie, di cui 180 Takumians, per un giro d’affari di 5,2 miliardi di euro. La rete include 1.200 hotel partner, il 60% boutique indipendenti: “Il nostro dna è negli small & beautiful, anche se le partnership con i grandi gruppi restano importanti”, ha sottolineato Desurmont.

La community si distribuisce tra Europa 37%, Americhe 27%, Asia 36%. “Essere riusciti ad affermarci in Nord America, dove la competizione è altissima, è un grande successo”, ha evidenziato il ceo. Mercati emergenti sono Indonesia e Medio Oriente, mentre l’Africa, ancora piccola, è considerata ad alto potenziale.