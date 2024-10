Si viaggia di più, ma pagando a rate. Si fa largo nel turismo il Buy Now Pay Later, in particolare tra i giovani della Gen Z. Questa la tendenza emergente rilevata dall’Osservatorio Compass dedicato alle vacanze, realizzato in occasione di TTG Travel Experience.

Le formule di pagamento flessibile sembrano essere sempre più prese in considerazione dalle nuove generazioni di viaggiatori per sostenere il costo delle prenotazioni e concedersi più fughe.

Crescono infatti i viaggi. Secondo quanto emerge dall’Osservatorio, nel 2024 il 78% degli italiani, principalmente Gen Z e Millennial, ha scelto di concedersi almeno una vacanza estiva (+12% sul 2023). Per un italiano su due, la vacanza principale dell’estate è durata almeno una settimana, mentre le generazioni più giovani, anche per questioni di budget, hanno optato per soggiorni più brevi.

Destinazione più ambita l’Italia, scelta dal 77% degli intervistati.

Passando alle abitudini di acquisto, sembra passato di moda il last minute; mentre sette italiani su dieci hanno manifestato una preferenza per la pianificazione anticipata delle vacanze, in particolare per i viaggi di lungo raggio. Quanto all’organizzazione il 77% ha optato per il ‘fai da te’, mentre solo l’11% si è rivolto a un’agenzia viaggi.