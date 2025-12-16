SIAP by S4BT, il ceo Davide Rosi annuncia le novità 2026: “Offriamo ai clienti processi più fluidi e valore concreto”

Nata oltre 40 anni fa come software house, dal 2024 SIAP è entrata a far parte del Gruppo CDS, sotto la holding S4BT – Solutions for business travel. L’azienda ha fatto il punto del suo lungo percorso di evoluzione tecnologica e operativa alla prima SIAP Convention by S4BT: “Siamo partiti da un’analisi lucida di chi eravamo davvero”, ha spiegato il ceo Davide Rosi, “per trasformare una storia consolidata in un’organizzazione pronta alle nuove sfide del settore”.

Oggi SIAP, ha ricordato il ceo, “non è solo tecnologia. È un ecosistema in evoluzione che vuole accompagnare la trasformazione dell’intera filiera del travel, con visione, competenze e responsabilità”.

In particolare, l’appartenenza al gruppo S4BT è stata indicata da Rosi come un acceleratore decisivo sul mercato: “Con S4BT siamo più forti, più veloci e più preparati. Possiamo sviluppare soluzioni più integrate e scalabili senza perdere il nostro dna e la conoscenza profonda del mercato italiano”.

Tra i passaggi più delicati evidenziati dal ceo alla convention, il necessario cambio di mindset: “Dovevamo passare da un modello client-driven a un approccio market-driven, anticipando le esigenze del settore e costruendo soluzioni replicabili e sostenibili”.

La convention ha anche delineato le priorità del 2026: refactoring di Globo, segmento Mice, crm e un’evoluzione completa della SIAP Travel Suite, con nuova user experience e nuova interfaccia, architetture più scalabili e integrazioni intelligenti. “Non introduciamo novità per estetica, ma per dare ai nostri clienti processi più fluidi e valore concreto”, ha sottolineato in chiusura Rosi.