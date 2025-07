Sita, ricavi in crescita: aumenta l’impegno per la sostenibilità

Crescono i ricavi di Sita che, durante l’Assemblea Generale Annuale, ha annunciato un aumento dell’8,3%, fino a 1,6 miliardi di dollari nel 2024, grazie alle solide performance nei settori Aeroporti, Frontiere e Aeromobili, in tutte e quattro le aree geografiche in cui l’azienda opera.

“Con una crescita prevista del traffico aereo del 7% tra il 2025 e 2027 - commenta il ceo di Sita David Lavorel - l’infrastruttura continuerà ad essere messa sotto pressione. Allo stesso tempo, i viaggiatori si aspettano sempre maggiore comodità, mentre aumenta anche la pressione normativa. Le opportunità di migliorare attraverso la trasformazione sono, tuttavia, enormi. Il nostro ruolo è fornire la tecnologia di viaggio di cui l’industria ha bisogno, per raggiungere nuovi livelli di efficienza nella gestione del flusso dei passeggeri, nella movimentazione degli aerei e nella fluidità delle operazioni”.

L’ultimo Sita Group Impact Report 2024 mostra come Sita stia aiutando aeroporti, compagnie aeree e governi a rispondere alle sfide, offrendo tecnologie intelligenti basate sui dati per garantire il flusso di passeggeri, bagagli e operazioni in modo efficiente e sostenibile.

Uno dei momenti chiave dell’anno è stata l’acquisizione, da parte di Sita, di Materna IPS, che ha ampliato la sua capacità di offrire ai passeggeri viaggi rapidi e self-service attraverso il portfolio di soluzioni per la gestione dei passeggeri più potente del settore. Sita ha anche acquisito Asistim, aggiungendo servizi centralizzati di controllo operativo per le compagnie aeree, e ha lanciato SmartSea, portando la sua esperienza tecnologica nel mondo dei viaggi anche nel settore crocieristico e ferroviario.

Sul fronte della sostenibilità già più di 40 compagnie aeree usano SITA OptiFlight®, o altre soluzioni che contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio, risparmiando in totale circa 308.000 tonnellate di CO₂ nel 2024 – l’equivalente per far volare un aereo di linea intorno al mondo per oltre 1.000 volte.