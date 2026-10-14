Sixt apre 10 nuove sedi in Italia

Sixt rent a car rafforza la propria presenza in Italia e apre 10 nuove filiali entro la fine di quest’anno. Arrivano così a 69 le sedi totali sul territorio nazionale del marchio di autonoleggio, e tra le 10 nuove aperture figurano destinazioni come Bolzano, Como e l’aeroporto di Rimini.

La rete totale conta 27 sedi aeroportuali, tra cui quelle presenti negli scali di Roma, Napoli e Milano, e 11 filiali presso stazioni ferroviarie servite dall’alta velocità.

Le nuove sedi sono pensate per rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro o per turismo, con servizi digitali, procedure rapide e soluzioni flessibili, come la possibilità di riconsegnare i veicoli a qualsiasi ora, sette giorni su sette.

Le nuove aperture si inseriscono nella strategia di Sixt per ampliare la propria presenza sul territorio e migliorare l’accessibilità ai servizi di noleggio in Italia, dai principali punti di collegamento del Paese.