Skyscanner lancia Drops, la nuova funzionalità per trovare i voli al miglior prezzo

Una nuova funzionalità progettata per rilevare le offerte migliori. Skyscanner lancia Drops, una novità che consente di visualizzare sull’app una selezione di voli in partenza da aeroporti vicini che hanno registrato una riduzione di prezzo di almeno il 20% rispetto ai 7 giorni precedenti.

Ogni giorno, gli utenti potranno scoprire nuovi Drops.

Commentando il nuovo tool, il chief product officer di Skyscanner, Piero Serra, spiega che “il nostro obiettivo è rendere facile e sicuro per i viaggiatori attenti al budget pianificare e prenotare il loro viaggio. Lo sviluppo di funzionalità come Drops - continua - rappresenta un ulteriore passo per ispirare i viaggiatori ad esplorare, indipendentemente dal loro budget”.