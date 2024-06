Smartbox, partnership con Slow Food per cofanetti all’insegna di gusto e relax

Si chiama Naturalmente Smartbox la nuova gamma di cinque cofanetti che Smartbox mette a disposizione di chi sta pensando alla vacanza come a un’occasione per rilassarsi nel segno di uno stile di vita lento e a contatto con la natura, non rinunciando però a esperienze all’insegna del gusto. All’interno della collezione trova infatti posto la partnership con Slow Food, grazie a due cofanetti che consentono di scoprire tutta la genuinità della cucina locale, tipica dei rinomati indirizzi della guida Osterie d’Italia 2024 di Slow Food Editore.

All’apertura del pack il beneficiario troverà un gift card da utilizzare per usufruire dell’esperienza. Basterà registrare il numero della carta regalo e il codice di conferma su Smartbox.com per procedere con la prenotazione online attraverso il sito, oppure contattando direttamente la struttura selezionata, seguendo le indicazioni riportate all’interno della box.

Il cofanetto ‘Evasione & relax nella natura’ include proposte di una o due notti con attività nel verde o percorso benessere, a scelta tra 250 soggiorni in Italia.

‘Viaggio nella natura tra gusto & relax’ presenta invece una gamma di 150 soggiorni di una, due o tre notti con cena o percorso benessere in location immerse nel verde. ‘Avventure & relax nella natura’ include 150 avventure in Italia per due persone, mentre i due cofanetti frutto della partnership con Slow Food sono ‘Soggiorno e sapori della tradizione’, che propone una notte con cena in una delle 40 Osterie selezionate da Slow Food in Italia, e infine ‘Sapori autentici della cucina regionale’, che propone un pranzo o cena in una delle 130 Osterie sempre scelte da Slow Food nel nostro Paese.