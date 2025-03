Linea ferroviaria ripristinata fra Parigi e Milano. A un anno e mezzo dalla frana nella Valle della Maurienne, tornano tre corse giornaliere andata/ritorno a bordo dei treni Tgv Inoui di Sncf: anticipo di un piano di rafforzamento dei collegamenti transfrontalieri fra Francia e Italia che, entro il 2027 e forte di un investimento di circa 800 milioni di euro, metterà in circolazione altri 15 nuovi treni operativi su Torino, Milano, Venezia e Napoli con 13 corse giornaliere a/r non dirette (nonché con risparmi energetici del 37% rispetto all’attuale Alta Velocità).

“L’attesa è stata lunghissima, anche a causa di incertezze sulla programmazione - ha riconosciuto Caroline Chabrol, direttrice generale Sncf Voyage Italia, intervenuta per il taglio del nastro della prima corsa da stazione Porta Garibaldi a Milano - ma da gennaio 2024 siamo riusciti a estendere comunque un’offerta sostitutiva a 208 mila nostri passeggeri. Le corse ripristinate impiegheranno ancora 7 ore per percorrere la tratta, ma siamo al lavoro per accrescere nel breve termine l’Alta Velocità”.

Obiettivo delle ferrovie francesi è infatti quello di divenire il terzo operatore per traffico in Italia, dove il mercato dell’Alta Velocità mostra di essere uno dei più dinamici in Europa con oltre 56 milioni di passeggeri all’anno, ma nel quale l’operatore francese punta anche a investire in un migliaio di assuzioni. Cresciuta nei dati di traffico 2023/2024, Sncf rileva infatti una forte domanda sulle lunghe tratte e punta a guadagnare più quote vendita extra Francia in riferimento al traffico con l’Italia, oggi appannaggio prioritario della clientela transalpina.

“Il potenziamento delle tratte ferroviarie è strategico non solo per le grandi città - ha aggiunto Franco Lucente, assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Regione Lombardia - ma per tutto il territorio regionale, dal momento che Milano permette potenziamenti su stazioni alternative a Centrale, ma altrettanto capillari nelle loro diramazioni. Ben vengano dunque investimenti che consentano di alleggerire il traffico sul nostro hub ferroviario principale”.

Aperte le vendite per i viaggi sino al 13 dicembre, il servizio Tgv Inoui prevede tre partenze giornaliere da Milano per Parigi Gare de Lyon alle ore 6, 12,10 e 16,10, mentre da Torino alle 7,36, 13,41 e 17,38.