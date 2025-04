Spagna, da aprile stop alle banconote da 50 euro danneggiate. Cosa fare

Chi sta programmando una vacanza in Spagna a partire da aprile, magari per la Settimana Santa, deve prestare attenzione al denaro contante che si porta dietro. A partire da queste mese, infatti, la Banca di Spagna ha annunciato il ritiro delle banconote da 50 euro particolarmente danneggiate.

L’iniziativa, ovviamente, vuole rimuovere dalla circolazione le banconote vetuste o danneggiate per aumentare la sicurezza del contante ed evitare le contraffazioni.

Ma rischia di mettere in difficoltà i turisti nel momento in cui si ritrovino a pagare con denaro contante: i biglietti da 50 euro danneggiati potrebbero non essere accettati dai negozi.

Il consiglio, quindi, nel caso si possieda uno di questi pezzi da 50 euro e si intenda utilizzarlo in Spagna durante le vacanze, è di recarsi nella propria banca a chiedere che venga sostituito prima della partenza per la Penisola Iberica.