Spagna: gli agenti di viaggi protestano a Fitur contro il registro delle prenotazioni

Gli agenti di viaggi spagnoli si oppongono al ‘registro delle prenotazioni’, che entra in vigore con il nuovo decreto del ministero degli Interni, stabilendo gli obblighi di registrazione documentale e informativa per le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di alloggio e noleggio autoveicoli.

Con una massiccia protesta organizzata nello stand di Turespana, alla Fitur di Madrid, le principali associazioni di categoria delle adv hanno così presentato un ‘manifesto’, rivolto alla direttrice generale delle Politiche turistiche della Segreteria di Stato per il Turismo, Ana Muñoz, sostenendo - come riporta Hosteltur - che il provvedimento “non recepisce la principale richiesta del settore, ovvero l’esclusione totale delle agenzie di viaggi e dei tour operator dal suo ambito di applicazione”.

Le stesse associazioni, inoltre, sostengono che “la regolamentazione non è applicata in alcun’altra parte del mondo, e questo incide sulla competitività, poiché i viaggiatori di determinati mercati non sono disposti a cedere tutti i dati richiesti al momento della prenotazione”.