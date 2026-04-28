Spanair torna dopo 14 anni: sarà una piattaforma B2B per voli e hotel

Spanair tornerà sul mercato con una nuova veste. La compagnia aerea spagnola che aveva cessato le attività nel 2012 riapparirà sul mercato come piattaforma b2b per la distribuzione di voli e hotel rivolta specificamente per le agenzie di viaggi.

Secondo quanto riportato da Preferente, il marchio sarebbe stato recuperato per lanciare una nuova operazione “come piattaforma globale di distribuzione aerea, collegando compagnie aeree, agenzie di viaggio e viaggiatori nel mercato spagnolo”.

Il suo obiettivo è “facilitare l'accesso, migliorare il marketing e generare nuove opportunità all'interno dell'ecosistema aereo”, affidandosi a “un marchio riconosciuto”, con “capacità commerciale e lettura immediata”.