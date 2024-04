Spencer & Carter e la sicurezza in agenzia: partnership con Aidit

Spencer & Carter rafforza i legami con il mondo della distribuzione. Il broker assicurativo ha siglato una partnership strategica con Aidit, che consentirà alle agenzie associate di beneficiare di una convenzione esclusiva per la stipula di polizze Rc (Responsabilità Civile), garanzia insolvenza e fallimento, nonché l’utilizzo della piattaforma CLIKKI® per le polizze a favore dei viaggiatori.

Obiettivo della collaborazione, garantire agli operatori della distribuzione tranquillità e sicurezza nell’esercizio della propria attività, attraverso diversi strumenti: la polizza Rc fornisce una copertura estesa contro eventuali danni a terzi durante l’esercizio dell’attività; la garanzia insolvenza e fallimento, invece, protegge le agenzie nel caso in cui uno dei fornitori di servizi turistici con cui lavorano dovesse dichiarare bancarotta o diventare insolvente; con la piattaforma CLIKKI® le adv possono essere remunerate tramite fee e proteggere i propri clienti con polizze innovative e competitive.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova collaborazione con Aidit, Federturismo Confindustria, che rappresenta un altro importante traguardo nella nostra mission, volta a supportare gli operatori e le agenzie di viaggio offrendo loro prodotti sempre più personalizzati per rispondere in modo efficace alle mutevoli esigenze dei viaggiatori”, commenta Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter.

Andrea Giannetti, consigliere Aidit con delega ai servizi per gli associati, aggiunge: “Uno dei compiti di Aidit è quello di facilitare per gli associati l’accesso ai servizi necessari per la conduzione dell’impresa. Si inquadra in quest’ottica la partnership con Spencer&Carter. La completezza dell’offerta di Spencer & Carter è già apprezzata dai nostri associati, assieme al supporto reso disponibile in particolare da Massimiliano Masaracchia che si è impegnato con forza nella realizzazione dell’accordo. Allo stesso modo è apprezzato il continuo sviluppo da parte di Spencer&Carter di prodotti assicurativi, non soltanto concorrenziali, che offrano in questo periodo di cambiamenti una sempre migliore risposta anche in termini di sicurezza per le aziende nostre associate”.