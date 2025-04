Spencer & Carter interviene a sostegno delle adv

Spencer & Carter interviene sulla recente problematica delle ritenute d’acconto applicate retroattivamente dall’Agenzia delle entrate.

Nel dicembre 2024, infatti, l’Agenzia delle entrate ha confermato che anche le agenzie di viaggi avrebbero dovuto applicare retroattivamente (dal 1 aprile 2024) la ritenuta d’acconto sulle commissioni derivanti dalla vendita di polizze assicurative. Tale decisione ha costretto gli operatori del settore assicurativo a richiedere alle adv il pagamento delle somme non trattenute precedentemente, necessario per l’emissione delle certificazioni uniche e per evitare sanzioni fiscali.

In risposta a questa criticità, Spencer & Carter ha deciso, in un’operazione congiunta con il proprio team commerciale, di sostenere economicamente le agenzie partner assumendosi il 100% degli importi relativi alle ritenute d’acconto retroattive maturate nel 2024, dividendoli equamente con il team commerciale stesso.

“Non concordiamo con l’applicazione retroattiva di tale misura fiscale – ha dichiarato Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter –. Per questo abbiamo deciso di condividere internamente al 50% con il nostro team commerciale l’onere delle ritenute, sollevando completamente le agenzie da questo gravoso impegno finanziario. Inoltre, le agenzie potranno detrarre dalle proprie dichiarazioni dei redditi gli importi pagati direttamente da Spencer & Carter.”.