Spencer & Carter lancia sulla piattaforma Clikki la ‘Clikki Cento’, una polizza ideata per sostenere il business delle agenzie di viaggi, garantendo loro una remunerazione completa.

La nuova polizza, sviluppata in collaborazione con Tutela Legale, prevede, in caso di annullamento di un viaggio con applicazione di penali, il 100% della commissione spettante alle agenzie sull’intero importo del pacchetto. La garanzia offerta copre qualsiasi viaggio venduto o organizzato dall’agenzia di viaggi o dal tour operator.

“Dopo un’approfondita analisi di mercato, è emersa l’esigenza di tutelare il valore del lavoro svolto dalle agenzie di viaggio – spiega Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter –. In collaborazione con Tutela Legale, abbiamo sviluppato una polizza con una copertura completa che garantisce una remunerazione integrale del proprio ricavo anche in caso di annullamento del viaggio con penale parziale. Siamo entusiasti di presentare questa nuova soluzione innovativa sul mercato, confermando il nostro impegno nel rimanere sempre un passo avanti nel settore. Sebbene inizialmente pensata per le agenzie di viaggi, la polizza può essere personalizzata anche per i tour operator in forma collettiva, su richiesta”.

“È una specialità della nostra compagnia quella di disegnare soluzioni assicurative specifiche, in modo preciso e affidabile – aggiunge Giovanni Grava, a.d. di Tutela Legale –. Per Spencer & Carter abbiamo costruito una garanzia inedita, che copre l’angolo cieco dei compensi non percepibili, nel caso di annullamento viaggio da parte del cliente”.

La polizza Clikki Cento garantisce la tutela margini (commissioni o mark-up) di t.o. e adv anche in caso di cancellazione parziale. È disponibile per l’acquisto esclusivamente attraverso il portale www.clikki.it, previa sottoscrizione della polizza Annullamento Viaggio, di cui costituisce un’estensione.