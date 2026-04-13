Spencer & Carter lancia una polizza per il solo volo: Annullamento Easy

Per adattarsi a un contesto in continua evoluzione dando risposte concrete al mercato Spencer & Carter ha deciso di ampliare la propria offerta assicurativa nel travel con il lancio di Annullamento Easy, la nuova soluzione dedicata al solo volo, valida per destinazioni in Italia e in Europa.ì

Il broker assicurativo introduce così un prodotto costruito su logiche di accessibilità, semplicità e aderenza alle reali esigenze del mercato: il costo della polizza è parametrato al valore complessivo della biglietteria aerea e non al singolo passeggero, con una struttura a fasce che consente di mantenere il premio contenuto e facilmente comprensibile per il cliente finale. La soluzione prevede l’annullamento viaggio con formula All Risk, una copertura fino a 2.500 euro, uno scoperto contenuto al 10% e include la tutela anche in caso di perdita del volo in connessione.

“Scegliamo di concentrarci sulla concretezza e sull’efficacia reale delle coperture - commenta Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter -, sviluppando prodotti funzionali al momento e, soprattutto, capaci di mantenere valore nel tempo. In questo momento, ad esempio, siamo gli unici a mantenere una polizza come ‘Flight Safe’, attiva in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo di trasporto - aereo, treno, bus o traghetto -: un segnale chiaro della nostra attenzione a soluzioni affidabili e continuative”.