Spencer & Carter, upgrade per Clikki: scoperto del 10% sulle polizze con garanzia di annullamento

Spencer & Carter aggiorna le polizze Clikki®. Tutte le polizze che includono la garanzia annullamento prevedono ora uno scoperto unico pari al 10% dell’importo dell’annullamento, superando così il precedente sistema che prevedeva franchigie differenziate: 20% in caso di penale superiore al 90% e 15% in caso di penale inferiore al 90%.

L’upgrade è pensato per semplificare la lettura delle condizioni contrattuali, rendere più lineare la gestione dei sinistri e aumentare la competitività del prodotto per agenzie e tour operator a maggior tutela del viaggiatore.

Il miglioramento delle condizioni, fa sapere l’azienda in una nota, non comporta alcun incremento del premio assicurativo, che rimane invariato rispetto alla versione precedente.

“Questo upgrade conferma il nostro impegno nello sviluppo continuo dei prodotti Clikki, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più allineate alle dinamiche del mercato e alle esigenze degli operatori turistici – spiega Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter -. L’introduzione di uno scoperto unico al 10% semplifica la comprensione delle garanzie e la gestione dei sinistri. Siamo riusciti a ottenere un plus competitivo oggi difficilmente reperibile sul mercato, mantenendo invariato il premio della polizza e rafforzando ulteriormente la proposta di valore per agenzie e tour operator”.